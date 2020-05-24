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Полицейские задержали троих подозреваемых в перестрелке в Москве

Фото: РБК Фото: РБК Фото: РБК Фото: РБК Фото: РБК Фото: РБК
Фото: РБК

Полицейские задержали троих предполагаемых участников конфликта на юге Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«В настоящее время они доставляются в отдел для разбирательств», — сказали в главке.

Перестрелка произошла возле жилого комплекса «Ясный». Очевидец сообщил РБК, что конфликт начался между домом № 65к3 и заправкой ЛУКОЙЛа. По данным источника ТАСС, в перестрелке участвовали как минимум восемь человек.

У жилого комплекса на юге Москвы произошла стрельба
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Собеседник отметил, что они стреляли друг в друга из травматических пистолетов, а также, предположительно, из охотничьих ружей. Затем несколько участников перестрелки скрылись на автомобилях, правоохранители объявили план «Перехват», сказал источник.

Охранник ЖК «Ясный» сообщил РБК, что перестрелка длилась недолго.

Теги: Москва, перестрелка, новости РБК
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