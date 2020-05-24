Полицейские задержали троих подозреваемых в перестрелке в Москве

Полицейские задержали троих предполагаемых участников конфликта на юге Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«В настоящее время они доставляются в отдел для разбирательств», — сказали в главке.

Перестрелка произошла возле жилого комплекса «Ясный». Очевидец сообщил РБК, что конфликт начался между домом № 65к3 и заправкой ЛУКОЙЛа. По данным источника ТАСС, в перестрелке участвовали как минимум восемь человек.