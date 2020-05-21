Мурашко назвал число обратившихся за страховкой из-за COVID-19 медиков

За последние несколько дней более 1,2 тыс. медработников обратились за оформлением страховых выплат в случае заражения коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим, что количество заявлений за несколько дней превысило 1,2 тыс. При летальном исходе специальное расследование проводится, и выплаты получают родственники медработника в полном объеме», — сказал министр.

По его словам, сумма страховой выплаты составляет более 2,7 млн руб. Он также добавил, что к 15 мая все медработники, работающие с COVID-19, получили заявленные президентом доплаты.

«Мы создали специальный ресурс для того, чтобы убедиться, что это произошло. Это ресурс, который позволяет через сайт государственных услуг медицинскому работнику обратиться и получить разъяснения, положены ему данные выплаты или нет», — пояснил Мурашко. Он добавил, что ресурс уже начал работать, поступило около 10 тыс. обращений.