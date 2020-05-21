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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко назвал число обратившихся за страховкой из-за COVID-19 медиков

За последние несколько дней более 1,2 тыс. медработников обратились за оформлением страховых выплат в случае заражения коронавирусом. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим, что количество заявлений за несколько дней превысило 1,2 тыс. При летальном исходе специальное расследование проводится, и выплаты получают родственники медработника в полном объеме», — сказал министр.

По его словам, сумма страховой выплаты составляет более 2,7 млн руб. Он также добавил, что к 15 мая все медработники, работающие с COVID-19, получили заявленные президентом доплаты.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Мы создали специальный ресурс для того, чтобы убедиться, что это произошло. Это ресурс, который позволяет через сайт государственных услуг медицинскому работнику обратиться и получить разъяснения, положены ему данные выплаты или нет», — пояснил Мурашко. Он добавил, что ресурс уже начал работать, поступило около 10 тыс. обращений.

Ранее 18 мая правительство утвердило список заболеваний, при которых медики могут получить страховую выплату на фоне эпидемии коронавируса. Страховку в 68,8 тыс. руб. смогут оформить работники здравоохранения, если они заболеют ОРВИ, вирусной пневмонией, у них будет токсическое поражение печени, сепсис и другие болезни.

После этого Совет Федерации предложил Минздраву ввести обязательное страхование медиков, работающих с пациентами в условиях эпидемии.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, страховка, Михаил Мурашко
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