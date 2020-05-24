Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 22 мая, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 22 мая, 12:59
СМИ сообщили о перестрелке у жилищного комплекса на юге Москвы Общество, 19:25 ФМБА опровергло данные о вспышке COVID-19 в Центре подготовки космонавтов Общество, 19:15 ЦСКА подписал контракт с лучшим бомбардиром «Дизеля» Спорт, 18:59 Попова заявила об отсутствии перегрузки системы здравоохранения Общество, 18:58 Связанная с Собчак крабовая компания исчезла из списка системообразующих Бизнес, 18:54 Журналист заявил о позиции большинства игроков против рестарта Евролиги Спорт, 18:40 Бывший клуб Слуцкого сообщил о двух случаях COVID-19 в команде Спорт, 18:39 Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России Политика, 18:37 Советник Трампа допустил перенос саммита G7 из-за коронавируса Политика, 18:23 Загитова победила в голосовании телеканала МОК об олимпийской иконе стиля Спорт, 18:20 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:02 США пригрозили Китаю санкциями из-за закона о нацбезопасности в Гонконге Политика, 18:00 «Ахмат» протестировал вернувшихся легионеров на коронавирус Спорт, 17:43 В Москве задержали пристававшего к прохожим голого мужчину Общество, 17:22
Пандемия коронавируса ,  
0 

Попова заявила об отсутствии перегрузки системы здравоохранения

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российская система здравоохранения справилась и не допустила перегрузки из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, количество ежедневно выявляемых случаев заражения в стране постепенно снижается. «Что мы на сегодняшний день можем взять как итог — не оправдался ни один «страшный» прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно», — сказала Попова (цитата по ТАСС).

Глава Роспотребнадзора отметила, что в России «не допустили взрыва», перегрузки медицинских организаций и системы здравоохранения. Она заявила, что система сработала и постепенно начинает освобождаться. Однако Попова попросила не впадать в эйфорию, а выходить из ограничений постепенно.

Ученый назвал Москву и Подмосковье регионами с пройденным пиком COVID-19
Общество

Попова также сообщила, что в стране не было летальных исходов от коронавируса на дому. Она заявила, что 44 российских региона из 85 могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений.

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отмечал, что выход на плато по количеству зараженных коронавирусом не является предвестником победы над инфекцией. По его словам, все известные эпидемии гриппа не протекали по сценарию рост — выход на плато — падение заболеваемости. Он рассказал, что у болезней было три волны, которые растягивались по времени.

Президент России Владимир Путин также предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса и поручил Минздраву к ней подготовиться. По его словам, вторая волна может начаться в конце октября или ноябре.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: Роспотребнадзор, Анна Попова, коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 мая
Общество
Сингапурские ученые назвали период заразности носителей коронавируса
Общество
Ученый назвал Москву и Подмосковье регионами с пройденным пиком COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter