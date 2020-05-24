Попова заявила об отсутствии перегрузки системы здравоохранения

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российская система здравоохранения справилась и не допустила перегрузки из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, количество ежедневно выявляемых случаев заражения в стране постепенно снижается. «Что мы на сегодняшний день можем взять как итог — не оправдался ни один «страшный» прогноз, какие нам здесь только не рисовали, это абсолютно точно», — сказала Попова (цитата по ТАСС).

Глава Роспотребнадзора отметила, что в России «не допустили взрыва», перегрузки медицинских организаций и системы здравоохранения. Она заявила, что система сработала и постепенно начинает освобождаться. Однако Попова попросила не впадать в эйфорию, а выходить из ограничений постепенно.

Попова также сообщила, что в стране не было летальных исходов от коронавируса на дому. Она заявила, что 44 российских региона из 85 могут в ближайшее время приступить к первому этапу снятия ограничений.