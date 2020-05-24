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В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подавили огневую точку украинских военных, с которой обстреливали населенный пункт Старомихайловка на западе Донецка. Об этом сообщили в Народной милиции (НМ) ДНР.

По данным милиции, украинские военнослужащие открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по трансформаторной подстанции в Старомихайловке. Оборудование было повреждено, в результате чего более 60 жилых домов остались без света.

В ДНР отметили, что в ответ открыли огонь из вооружения, не запрещенного минскими соглашениями, и подавили огневую точку украинских сил. «После чего вражеский обстрел немедленно прекратился», — говорится в заявлении.

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В милиции сообщили, что украинские военные за последние сутки пять раз обстреливали территорию ДНР: населенные пункты Крутая Балка, Коминтерново и поселок шахты 6–7 в Горловке.

В Минобороны Украины заявили, что в районе проведения Операции объединенных сил военные самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик совершили 11 обстрелов, в частности три со стороны ЛНР и восемь — ДНР.

По данным ведомства, они проводились в населенных пунктах Каменка, Майорск, Авдеевка, Старогнатовка, Гнутово, Сизое, Крымское и Верхнеторецкое. Министерство также обвинило военнослужащих ДНР и ЛНР в применении артиллерии, запрещенной минскими соглашениями.

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский заменил переговорщиков Трехсторонней контактной группы по Донбассу. В состав украинской делегации вошли глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики депутат «Слуги народа» Андрей Костин, глава комитета Рады по вопросам соцполитики и также депутат «Слуги народа» Галина Третьякова, замминистра развития экономики и торговли Украины Юлия Свириденко и замминистра обороны страны Александр Полищук.

Глава администрации украинского лидера Андрей Ермак объяснил новые назначения тем, что Киев хочет занимать «более жесткую и инициативную позицию, потому что нужны существенные сдвиги».

Впоследствии представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев занял «абсолютно деструктивную позицию» на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, и по итогам видеоконференции группы не было принято никаких решений.

Теги: ДНР, ВСУ, обстрел
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