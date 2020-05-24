В ДНР заявили о подавлении обстрела со стороны украинских военных

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подавили огневую точку украинских военных, с которой обстреливали населенный пункт Старомихайловка на западе Донецка. Об этом сообщили в Народной милиции (НМ) ДНР.

По данным милиции, украинские военнослужащие открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по трансформаторной подстанции в Старомихайловке. Оборудование было повреждено, в результате чего более 60 жилых домов остались без света.

В ДНР отметили, что в ответ открыли огонь из вооружения, не запрещенного минскими соглашениями, и подавили огневую точку украинских сил. «После чего вражеский обстрел немедленно прекратился», — говорится в заявлении.

В милиции сообщили, что украинские военные за последние сутки пять раз обстреливали территорию ДНР: населенные пункты Крутая Балка, Коминтерново и поселок шахты 6–7 в Горловке.