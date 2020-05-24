Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Мемориальная мечеть на Поклонной горе (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Знаменуя окончание священного месяца Рамадан, праздник разговения несет особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта нравственного очищения, самосовершенствования», — указал Путин. Президент отметил, что российская мусульманская община принимает активное участие в жизни страны, а также вносит «неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи».

В условиях распространения коронавируса «ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована», заключил Путин.

Премьер-министр Михаил Мишустин по случаю праздника Ураза-байрам направил телеграмму руководителям Духовных управлений мусульман России. Он отметил активное участие российской уммы в общественной и культурной жизни страны, а также ее вклад в «конструктивный диалог с представителями других традиционных конфессий» и «противодействие терроризму и экстремизму».«Мы высоко ценим этот важный созидательный труд», — подчеркнул Мишустин.