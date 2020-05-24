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Как в мире встретили Ураза-байрам. Фоторепортаж

24 мая мусульмане отмечают Ураза-байрам — один из главных праздников в исламе, ознаменовывающий конец священного месяца Рамадан, во время которого нужно соблюдать пост. Как празднование проходит в мире в условиях коронавирусной пандемии — в фоторепортаже РБК
Фото: Alberto Lingria / Reuters
Фото: Alberto Lingria / Reuters

Полицейские охраняют вход в молитвенную зону на площади Пьяцца-делла-Радио в Риме

Фото: Heri Juanda / AP
Фото: Heri Juanda / AP

Сотрудники службы безопасности проверяют температуру у верующих на входе в мечеть Байтуррахман Рая. Провинции Ачех, Индонезия

Фото: Ezra Acayan / Getty Images
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Мусульмане молятся в защитных масках в мечети в Маниле, Филиппины

Фото: Emrah Gurel / AP
Фото: Emrah Gurel / AP

Несколько верующих молятся в самой большой мечети Стамбула — Сулеймание

Фото: Ebrahim Noroozi / AP
Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Мусульмане в защитных масках молятся в Тегеране, Иран

Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Мусульманин перед торжественным намазом по случаю Ураза-байрама на территории мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова в Грозном

Фото: Mahmoud Illean / AP
Фото: Mahmoud Illean / AP

В Иерусалиме мусульмане молятся за пределами территории мечети Эль-Акса, которая закрыта из-за эпидемии коронавируса​

Фото: Ed Wray / Getty Images
Фото: Ed Wray / Getty Images

Мусульманам проверяют температуру перед входом в местную мечеть в Джакарте, Индонезия

Фото: Saudi Press Agency / Reuters
Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Мусульмане, соблюдая социальную дистанцию, молятся во время Ночи аль-Кадр, или Ночи предопределения — самой значимой ночи в месяце Рамадан. Фото сделано в главной и крупнейшей мечети в мире — мечети аль-Харам, Саудовская Аравия

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Прямая трансляция праздничного вагаза в Галеевской мечети в Казани. В этом году Ураза-байрам в России из-за эпидемии коронавируса проходит без массовых мероприятий
Фото: Parwiz / Reuters
Фото: Parwiz / Reuters

Мужчины выходят из мечети после молитвы в восточной провинции Афганистана Лагман

Фото: Akhtar Soomro / Reuters
Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Празднование Ид-аль-Фитра (Ураза-байрама) в городе Карачи на юге Пакистана

Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images
Фото: Lisa Maree Williams / Getty Images

Прямая трансляция молитвы из мечети Лакембы. Сидней, Австралия

Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters
Фото: Mohammad Ponir Hossain / Reuters
Мусульмане молятся на улице во время священного месяца Рамадан в Дакке, Бангладеш.
Авторы: Дарья Широкова, Виктория Полякова
Теги: мультимедиа
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