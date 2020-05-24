Как в мире встретили Ураза-байрам. Фоторепортаж
Полицейские охраняют вход в молитвенную зону на площади Пьяцца-делла-Радио в Риме
Сотрудники службы безопасности проверяют температуру у верующих на входе в мечеть Байтуррахман Рая. Провинции Ачех, Индонезия
Мусульмане молятся в защитных масках в мечети в Маниле, Филиппины
Несколько верующих молятся в самой большой мечети Стамбула — Сулеймание
Мусульмане в защитных масках молятся в Тегеране, Иран
Мусульманин перед торжественным намазом по случаю Ураза-байрама на территории мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова в Грозном
В Иерусалиме мусульмане молятся за пределами территории мечети Эль-Акса, которая закрыта из-за эпидемии коронавируса
Мусульманам проверяют температуру перед входом в местную мечеть в Джакарте, Индонезия
Мусульмане, соблюдая социальную дистанцию, молятся во время Ночи аль-Кадр, или Ночи предопределения — самой значимой ночи в месяце Рамадан. Фото сделано в главной и крупнейшей мечети в мире — мечети аль-Харам, Саудовская Аравия
Мужчины выходят из мечети после молитвы в восточной провинции Афганистана Лагман
Празднование Ид-аль-Фитра (Ураза-байрама) в городе Карачи на юге Пакистана
Прямая трансляция молитвы из мечети Лакембы. Сидней, Австралия