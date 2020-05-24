Как в мире встретили Ураза-байрам. Фоторепортаж

24 мая мусульмане отмечают Ураза-байрам — один из главных праздников в исламе, ознаменовывающий конец священного месяца Рамадан, во время которого нужно соблюдать пост. Как празднование проходит в мире в условиях коронавирусной пандемии — в фоторепортаже РБК