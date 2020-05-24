Кабмин выделил ₽25 млрд на поддержку российского автопрома

Правительство России выделит 25 млрд руб. на поддержку отечественного автопрома. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.



В документе указывается, что 5 млрд руб. потратят на покупку машин скорой помощи, 7 млрд — на субсидирование кредитования, 8,5 млрд — на льготный лизинг. Еще 4,5 млрд затратят на субсидии по займам и на закупку транспорта для государственных нужд.

«Комплекс мер, разработанный по поручению президента России, простимулирует спрос на продукцию автомобильной отрасли», — говорится в пояснительной записке к документу.

Решение о выделении средств автопроизводителям было принято по итогам совещания по мерам поддержки отрасли, которое президент Владимир Путин провел 24 апреля. На нем представители бизнеса предложили руководству страны продлить программу госзакупок автомобилей и организовать опережающие закупки техники, которую ведомства до этого планировали купить в 2021–2022 годах.

Тогда глава государства утверждал, что власти должны «подставить плечо производителям» и обеспечить спрос на их продукцию, чтобы сберечь квалифицированных специалистов отрасли, в которой работают порядка 300 тыс. человек.