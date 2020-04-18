Власти Татарстана обязали жителей носить маски в магазинах и транспорте

Казань (Фото: kzn.ru)

Правительство Татарстана приняло постановление, согласно которому жители республики не смогут появляться в магазинах и общественном транспорте без медицинских масок или респираторов. Соответствующий документ опубликован на республиканском портале правовой информации.

Согласно постановлению, с 20 апреля 2020 года жители Татарстана, не имеющие средства индивидуальной защиты органов дыхания, не смогут входить и находиться в объектах розничной торговли и предоставления услуг, а также в общественном транспорте. Ограничение будет действовать до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике.

Помимо этого организации перед началом смены обяжут измерять у сотрудников температуру, спрашивать о наличии симптомов ОРВИ и не допускать до работы лиц с признаками респираторных заболеваний.

Как отмечается в постановлении, жителей республики также обяжут не менее трех раз в день дезинфицировать в помещениях поверхности, инвентарь и оборудование, а по окончании рабочей смены проводить влажную уборку помещения с применением дезинфицирующих средств.

Кроме того, данное постановление предусматривает разрешение на возобновление работы парикмахерских в республике с 20 апреля.

Клиентов можно будет принимать только по предварительной записи. Между приемами необходимо будет организовать десятиминутные перерывы для проветривания помещения и дезинфекции рабочего места. Помимо прочего сотрудников обяжут соблюдать дистанцию между друг другом не менее 1,5 метра.

Для похода в салон в системе цифровых пропусков, действующих на период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса, появится дополнительная цель выхода из дома — «посещение парикмахерской».