Совет Федерации одобрил закон о голосовании по почте

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Совет Федерации на заседании в среду одобрил принятые 13 мая Госдумой поправки к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Новый закон, как сообщает пресс-служба Совета Федерации, разрешает использовать при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, в ходе референдумов и иных случаях, предусмотренных ЦИК, процедуру дистанционного электронного голосования и голосования по почте.

Один из авторов поправок к законопроекту, депутат Дмитрий Вяткин, ранее объяснял их необходимость эпидемией COVID-19 и введенными для борьбы с инфекцией ограничениями. «Сколько эти ограничения продлятся и какая будет эпидемиологическая ситуация, мы не знаем, но такие поправки надо принимать до объявления даты голосования», — сказал он.

Впервые электронное голосование в экспериментальном порядке было использовано на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва 8 сентября 2019 года. Тогда в мэрии назвали результаты эксперимента успешными.