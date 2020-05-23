В Петербурге прием пациентов с COVID-19 начали в больнице им. Кащенко

К приему пациентов с коронавирусной инфекцией приступила Санкт-Петербургская психиатрическая больница имени П.П.Кащенко. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.



Прием начали в отделении больницы на набережной Фонтанки, там развернуто 250 коек, говорится в сообщении. В отделение планируют госпитализировать пациентов с психическими расстройствами с подтвержденным COVID-19, у которых заболевание протекает в легкой форме.

Кроме того, накануне принимать пациентов с COVID-19 начал 442-й окружной военный клинический госпиталь на Суворовском проспекте, сообщили в пресс-службе. В госпитале развернули 50 коек, в первую очередь поступать туда будут заразившиеся коронавирусом пенсионеры Минобороны, гражданский персонал ведомства, а также члены семей военнослужащих и призывников военных комиссариатов.

Общее число медучреждений в Санкт-Петербурге, где принимают больных с коронавирусной инфекцией, достигло 23, уточнили в администрации.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Санкт-Петербурге с начала эпидемии составляет почти 13 тыс., более 3,1 тыс. человек уже выздоровели. За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 363 новых случая заражения, Санкт-Петербург занимает третье место среди регионов по числу заболевших, после Москвы (161 тыс.) и Московской области (32 тыс).