В Петербурге коронавирусом заразились пациенты и сотрудники психбольницы

Санкт-Петербургская психиатрическая больница № 1 имени П.П. Кащенко (Фото: Артём Топчий / Wikipedia)

Коронавирусную инфекцию обнаружили у 28 пациентов и 16 сотрудников Санкт-Петербургской психиатрической больницы имени Кащенко. Об этом сообщил губернатор региона Александр Беглов на странице в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о городской больнице, которая находится в поселке Никольское Гатчинского района Ленинградской области, уточнил Беглов. «Как произошло заражение в больнице имени Кащенко — покажет расследование специальной комиссии», — написал губернатор.

По его словам, заразившихся коронавирусом пациентов переведут в отдельный корпус городской психиатрической больницы № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова, где уже развернуты 70 коек для пациентов с легкой и среднетяжелой формами заболевания. Кроме того, в больнице есть реанимационное отделение, отметил Беглов.

При этом медучреждение продолжит прием неинфекционных больных, говорится в сообщении. «Потоки пациентов будут разведены», — заверил Беглов.