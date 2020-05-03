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В Петербурге коронавирусом заразились пациенты и сотрудники психбольницы

Санкт-Петербургская психиатрическая больница № 1 имени П.П. Кащенко
Санкт-Петербургская психиатрическая больница № 1 имени П.П. Кащенко (Фото: Артём Топчий / Wikipedia)

Коронавирусную инфекцию обнаружили у 28 пациентов и 16 сотрудников Санкт-Петербургской психиатрической больницы имени Кащенко. Об этом сообщил губернатор региона Александр Беглов на странице в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о городской больнице, которая находится в поселке Никольское Гатчинского района Ленинградской области, уточнил Беглов. «Как произошло заражение в больнице имени Кащенко — покажет расследование специальной комиссии», — написал губернатор.

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По его словам, заразившихся коронавирусом пациентов переведут в отдельный корпус городской психиатрической больницы № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова, где уже развернуты 70 коек для пациентов с легкой и среднетяжелой формами заболевания. Кроме того, в больнице есть реанимационное отделение, отметил Беглов.

При этом медучреждение продолжит прием неинфекционных больных, говорится в сообщении. «Потоки пациентов будут разведены», — заверил Беглов.

РБК направил запрос в Санкт-Петербургскую городскую
психиатрическую больницу № 1 имени П.П. Кащенко.

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Общество

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Санкт-Петербурге составляет более 5 тыс. Из них 1061 пациент уже выздоровел, 34 умерли. В Ленинградской области зафиксировали 1037 зараженных COVID-19, 188 человек вылечились, три умерли.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Санкт-Петербург, психиатрическая больница, коронавирус
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