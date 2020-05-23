Совфед предложил освободить ТЦ от налога на имущество из-за COVID-19

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Сенаторы предложили освободить от налога на имущество в текущем году торговые и бизнес-центры из-за пандемии коронавируса. Соответствующее предложение содержится в перечне мероприятий Совфеда по совершенствованию законодательства в связи с мерами по функционированию экономики и социальной сферы в новых условиях, пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ.

В соответствии с предложением ставка налога на недвижимое имущество организаций должна быть снижена до 0% для административно-деловых и торговых центров. Соответствующие изменения планируют внести в Налоговый кодекс.

Ранее отменить на время пандемии налог на имущество попросил Российский совет торговых центров. В совете указали, что отрасль необходимо включить в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавируса и отменить на время пандемии плюс один квартал налог на имущество, земельный налог и арендную плату за землю. Кроме того, собственники коммерческой недвижимости просили о том, чтобы уплату налога на прибыль по итогам первого квартала перенесли на 12 месяцев, а уплату НДС — на шесть месяцев.