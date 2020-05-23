Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти
Президент Владимир Путин поручил кабмину не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей на срок действия соглашения ОПЕК+. Соответствующие поручение содержится в документе по итогам совещания по вопросам развития энергетики, размещенном на сайте Кремля.
Речь идет об отклонении от показателей, которые определены в технологических схемах разработки месторождений углеводородного сырья, говорится в сообщении.
Сделка ОПЕК+ рассчитана на срок до апреля 2022 года. Согласно договоренностям, на первом этапе, в течение мая и июня текущего года снижение добычи нефти составит 10 млн барр. в день, а затем стороны перейдут к постепенному наращиванию добычи: с июля сокращение составит 8 млн барр. в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года — 6 млн барр. в сутки. Участники сделки согласились сокращать добычу от уровня октября 2018 года (база для предыдущего соглашения ОПЕК+), а Россия и Саудовская Аравия — от 11 млн барр. в сутки (примерно соответствует добыче стран в марте).