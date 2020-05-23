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Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти

BRENT BR-6.20 $34,64 -4,15%
Фото: Алексей Андронов / ТАСС
Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил кабмину не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти от установленных показателей на срок действия соглашения ОПЕК+. Соответствующие поручение содержится в документе по итогам совещания по вопросам развития энергетики, размещенном на сайте Кремля.

Речь идет об отклонении от показателей, которые определены в технологических схемах разработки месторождений углеводородного сырья, говорится в сообщении.

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
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Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Сделка ОПЕК+ рассчитана на срок до апреля 2022 года. Согласно договоренностям, на первом этапе, в течение мая и июня текущего года снижение добычи нефти составит 10 млн барр. в день, а затем стороны перейдут к постепенному наращиванию добычи: с июля сокращение составит 8 млн барр. в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года — 6 млн барр. в сутки. Участники сделки согласились сокращать добычу от уровня октября 2018 года (база для предыдущего соглашения ОПЕК+), а Россия и Саудовская Аравия — от 11 млн барр. в сутки (примерно соответствует добыче стран в марте). 

Теги: нефть, добыча, санкции, ОПЕК+, соглашение
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