В Москве от коронавируса вылечились более 47 тыс. человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве вылечился еще 3831 человек с COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный департамент здравоохранения.

Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве достигло 47 413 человек.

В Подмосковье по состоянию на 23 мая от COVID-19 вылечились 5163 человека, передает региональный оперативный штаб. За сутки в области зафиксировали 464 новых случаев выздоровления.

22 мая власти Московской области решили отменить в регионе электронные пропуска для передвижения на транспорте. «С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье», — сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.