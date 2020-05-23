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В Москве от коронавируса вылечились более 47 тыс. человек

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве вылечился еще 3831 человек с COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный департамент здравоохранения.

Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве достигло 47 413 человек.

В Подмосковье по состоянию на 23 мая от COVID-19 вылечились 5163 человека, передает региональный оперативный штаб. За сутки в области зафиксировали 464 новых случаев выздоровления.

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22 мая власти Московской области решили отменить в регионе электронные пропуска для передвижения на транспорте. «С завтрашнего дня электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье», — сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В Москве режим пропусков сохранится до 31 мая. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что цифры по заболеваемости и смертельным случаям в Москве остаются высокими и поэтому строгие требования необходимо оставить в силе.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, пандемия
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