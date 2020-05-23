Российские Ту-142 выполнили перелет через Тихий океан

Ту-142М3 (Фото: Минобороны РФ)

Два дальних противолодочных самолета Ту-142 МЗ Тихоокеанского флота России во время планового полета преодолели расстояние 9 тыс. км над Тихим океаном. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Полет проходил над нейтральными водами и длился 12 часов. Он выполнялся в рамках программы боевой подготовки экипажей противолодочной авиации. Минобороны уточнило, что летчики провели вылет в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В конце марта два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС Военно-космических сил провели плановый полет над нейтральными водами северо-западной части Тихого океана и Японским морем. Самолеты находились в воздухе более девяти часов, на некоторых частях маршрута их сопровождали истребители F-2 ВВС Японии.