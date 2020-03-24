Истребители Японии сопроводили российские Ту-95МС над Тихим океаном

Ту-95МС (Фото: Минобороны РФ)

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС Военно-космических сил выполнили плановый полет над северо-западной частью Тихого океана и Японским морем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

Отмечается, что на некоторых частях маршрута самолеты сопровождали истребители F-2 ВВС Японии.

Ведомство отметило, что полет проходил над нейтральными водами в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Экипажи бомбардировщиков пробыли в воздухе в общей сложности более девяти часов.

ВКС регулярно проводят плановые полеты над нейтральными водами. В августе 2019 года два Ту-95МС совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями. Во время него их сопровождали норвежские истребители F-16.