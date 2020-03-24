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Политика ,  
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Истребители Японии сопроводили российские Ту-95МС над Тихим океаном

Ту-95МС (Фото: Минобороны РФ)

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС Военно-космических сил выполнили плановый полет над северо-западной частью Тихого океана и Японским морем. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

Отмечается, что на некоторых частях маршрута самолеты сопровождали истребители F-2 ВВС Японии.

Ведомство отметило, что полет проходил над нейтральными водами в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства. Экипажи бомбардировщиков пробыли в воздухе в общей сложности более девяти часов.

Два российских бомбардировщика Ту-22М3 выполнили полет над Черным морем
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ВКС регулярно проводят плановые полеты над нейтральными водами. В августе 2019 года два Ту-95МС совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями. Во время него их сопровождали норвежские истребители F-16.

В феврале 2020 года два российских бомбардировщика Ту-22М3 провели полет над Черным морем. За пять часов они преодолели более 4,5 тыс. км. Их сопровождали истребители ВКС России Южного военного округа.

Теги: Ту-95МС, Минобороны, полет, Японское море
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