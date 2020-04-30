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Минобороны сообщило о плановом полете двух Ту-142 над Баренцевым морем

Экипажи выполнили полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей, на отдельных этапах Ту-142 сопровождали норвежские и британские истребители
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Два дальних противолодочных самолета Ту-142 выполнили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Северного флота, передает ТАСС.

Учебный полет над нейтральными водами состоялся 29 апреля, как подчеркнули в ведомстве, он соответствовал Международным правилам использования воздушного пространства. Полет продлился более 12 часов, на отдельных этапах маршрута Ту-142 сопровождали норвежские истребители F-16 и британские Typhoon.

Экипаж российских самолетов отработал прохождение заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании при отсутствии наземных средств аэронавигации, сообщили в Северном флоте. Летчики также выполнили ледовую разведку.

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ВВС Великобритании в свою очередь сообщили, что истребители Typhoon поднимались в воздух с базы Лоссимут для наблюдения за Ту-142, когда они «находились в зоне интересов Соединенного Королевства». Там рассказали, что российские самолеты пролетели в международном воздушном пространстве над Норвежским и Северным морями, не входя в воздушное пространство Великобритании.

Помимо норвежских и британских истребителей за российскими Ту-142 также следил самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A. По словам начальника штаба Королевских ВВС Майкла Уигстона, британские военные вместе с союзниками несмотря на пандемию «продолжают следить, чтобы российские военные полеты не представляли угрозы для воздушного пространства НАТО и Великобритании».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Минобороны, Северный флот
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