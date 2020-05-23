Медицинский сервис DocDoc перестал проводить тесты на коронавирус на дому

Медицинский сервис DocDoc перестал проводить тесты на коронавирус, сообщили РБК в компании.

В сервисе пояснили, что DocDoc запускал тестирование на коронавирус в качестве помощи жителям Москвы, когда еще не было возможности оперативно сделать дома тесты на COVID-19.

Однако со временем спрос на услугу начал падать, так как появились различные ее аналоги у клиник и лабораторий, а также тесты на антитела к вирусу. Кроме того, многие работодатели начали проводить корпоративные тестирования сотрудников. «Мы поняли, что в этом секторе помощь компании уже не нужна и переключились на другие проекты», — отметили в DocDoc.

DocDoc и Сбербанк организовали проведение тестов на наличие коронавируса в середине апреля. Тогда в Сбербанке отмечали, что сделать тест можно будет за 1900 руб. Услугу оказывали на дому, а тесты привозили с помощью сервиса курьерской доставки. Исследование проводилось методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что позволяло выявить коронавирус при отсутствии внешних симптомов.