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В МЧС предложили ужесточить наказание за пожары по неосторожности

МЧС России направило в правительство предложения по ужесточению уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем, приведшее к пожару с крупным материальным ущербом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет в том числе о пожарах, возникших в результате выжигания сухой травы.

За пожары из-за неосторожного обращение с огнем МЧС предлагает ужесточить ответственности в части увеличения санкций, предусмотренных ст. 168 УК (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Сейчас за нарушения по этой статье грозит штраф от 120 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Максимальное наказание — лишение свободы до года.

Путин оценил предложение ужесточить ответственность за пожары
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Владимир Путин c главой МЧС Евгением Зиничевым в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами

В ведомстве отметили, что окончательное решение о включении предложений МЧС в доклад президенту России находится исключительно в компетенции правительства страны.

В МЧС напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена и административная ответственность по ст. 20.4 КоАП. Однако подготовленные ведомством предложения не касаются этой статьи.

В начале мая президент России Владимир Путин поручил кабмину подготовить и представить предложения об усилении санкций за нарушения требований пожарной безопасности, приведших к лесным пожарам. Правительство совместно с МЧС и органами исполнительной власти субъектов должно подготовить изменения в законодательство до 1 июня.

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