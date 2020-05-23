В МЧС предложили ужесточить наказание за пожары по неосторожности

МЧС России направило в правительство предложения по ужесточению уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем, приведшее к пожару с крупным материальным ущербом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идет в том числе о пожарах, возникших в результате выжигания сухой травы.

За пожары из-за неосторожного обращение с огнем МЧС предлагает ужесточить ответственности в части увеличения санкций, предусмотренных ст. 168 УК (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Сейчас за нарушения по этой статье грозит штраф от 120 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. Максимальное наказание — лишение свободы до года.

В ведомстве отметили, что окончательное решение о включении предложений МЧС в доклад президенту России находится исключительно в компетенции правительства страны.