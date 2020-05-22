В Москве за сутки выпало около четверти месячной нормы осадков

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Около четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Вчера за день выпал 1 мм осадков, а за ночь — 10 мм осадков, таким образом, за сутки — 11 мм. Это примерно 25% от месячной нормы», — сказал он.

По его словам, 22 и 23 мая возможны небольшие осадки. В воскресенье температура повысится до плюс 13 градусов. А уже в четверг и пятницу температура составит плюс 18–20 градусов, добавил Синенков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 21 мая сообщал, что в Москву и другие регионы центральной части европейской территории России вернется апрельская погода. Он отметил, что температура будет меньше нормы на 6–7 градусов.