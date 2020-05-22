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Медведев оценил решение США выйти из Договора по открытому небу

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Выход США из Договора по открытому небу стало очередным шагом Вашингтона на пути разрушения архитектуры международной безопасности, создававшейся десятилетиями, считает заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом он написал на странице в Facebook.

Медведев считает, что в заявлениях президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео выход Вашингтона из данного соглашения «ожидаемо обставляется якобы имевшими место нарушениями его положений со стороны России».

По его словам, «подобная схема» оправданий собственных действий ранее уже не раз использовалась Вашингтоном как повод для выхода из других основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями.

По словам Медведева, технические вопросы сами по себе не могут служить оправданием для выхода из этого «фундаментального многостороннего соглашения». Он также предложил американской стороне продолжить обсуждение претензий к договору в Консультативной комиссии по открытому небу в Вене.

США решили выйти из Договора по открытому небу. Главное
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Фото: Matt York / AP

Он выразил надежду на то, что в преддверии президентской кампании в США не пострадают другие договоренности в сфере контроля над вооружениями. Кроме того, зампред Совбеза призвал американскую сторону более ответственно подойти к Договору о СНВ — последнему действующему соглашению по ограничению и верификации в ракетно-ядерной сфере.

21 мая Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. Американский лидер заявил, что причиной такого решения стали нарушения соглашения со стороны России. При этом Трамп исключил заключения новых договоренностей.

Официальный представитель МИД России назвала решение США о выходе из соглашения «ударом по международной стабильности и безопасности».

Теги: Дмитрий Медведев, США, Договор по открытому небу
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