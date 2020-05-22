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Коллеги надевшей на работу купальник медсестры объяснили ее поступок

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Медперсоналу приходится надевать имеющуюся у них одежду под защитные костюмы из-за нехватки пижам, которые нужно надевать под них, при этом находиться в костюме жарко. Об этом коллеги медсестры из инфекционного госпиталя в Тульской области, чье фото в купальнике под прозрачным защитным костюмом попало в интернет, сообщили изданию «Комсомольская правда».

«Защитные костюмы надевают на пижаму, одноразовую или х/б», — объяснила сотрудница больницы. По ее словам, за смену у медработников есть около пяти перерывов, во время каждого необходимо полностью переодеваться. Защитные костюмы одноразовые, поэтому их сразу выбрасывают, пояснила она. Если пижама предназначена для разового использования, ее тоже выкидывают, если нет, то отправляют в стирку и надевают новую. Из расчета на всех сотрудников за сутки в больнице должны использовать 360–522 пижамы, пояснила коллега медсестры.

Такого количества униформы, по ее словам, в медучреждении нет, поэтому большая часть персонала надевает под защитные костюмы собственную одежду.

Тульский минздрав поддержал вышедшую на работу в купальнике медсестру
Общество
Алексей Эрк

Другой коллега медсестры Павел отметил, что во время работы в спецодежде очень жарко, поэтому он сам выходит на смены в нижнем белье.

Ранее за медсестру вступились глава минздрава области Алексей Эрк и губернатор региона Алексей Дюмин. Сама девушка получила дисциплинарное взыскание в виде замечания и продолжает работу.

Ее фото в купальнике, который был виден под прозрачным костюмом, ранее опубликовали в соцсетях. По данным местных СМИ, медсестра не ожидала, что он будет так сильно просвечивать.

Теги: коронавирус, Тульская область, медсестра
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