Коллеги надевшей на работу купальник медсестры объяснили ее поступок

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Медперсоналу приходится надевать имеющуюся у них одежду под защитные костюмы из-за нехватки пижам, которые нужно надевать под них, при этом находиться в костюме жарко. Об этом коллеги медсестры из инфекционного госпиталя в Тульской области, чье фото в купальнике под прозрачным защитным костюмом попало в интернет, сообщили изданию «Комсомольская правда».

«Защитные костюмы надевают на пижаму, одноразовую или х/б», — объяснила сотрудница больницы. По ее словам, за смену у медработников есть около пяти перерывов, во время каждого необходимо полностью переодеваться. Защитные костюмы одноразовые, поэтому их сразу выбрасывают, пояснила она. Если пижама предназначена для разового использования, ее тоже выкидывают, если нет, то отправляют в стирку и надевают новую. Из расчета на всех сотрудников за сутки в больнице должны использовать 360–522 пижамы, пояснила коллега медсестры.

Такого количества униформы, по ее словам, в медучреждении нет, поэтому большая часть персонала надевает под защитные костюмы собственную одежду.

Другой коллега медсестры Павел отметил, что во время работы в спецодежде очень жарко, поэтому он сам выходит на смены в нижнем белье.