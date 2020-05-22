Минобрнауки анонсировало выдачу образовательных кредитов на 15 лет

Валерий Фальков (Фото: utmn.ru / Global Look Press)

Образовательный кредит можно будет получить на 15 лет, причем сумма кредита не ограничена. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на телеканале «Россия 24».

Фальков отметил, что среди мер по поддержке студентов в 2020 году можно назвать рекомендацию Министерства образования и науки не повышать стоимость обучения в российских университетах, а также планы по увеличению числа бюджетных мест в вузах. Кроме того, это расширение программы кредитования с государственным участием, указал Фальков.

«То есть, проще говоря, образовательный кредит, только не в той вот старой редакции, позволю себе так сказать, а в новой редакции, когда это половина ставки рефинансирования Центрального банка России и, соответственно, срок 15 лет», — сказал Фальков. По словам министра, при сроке кредита выпускник сам сможет выплатить кредит после того, как закончит вуз и устроится на работу.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать предложение Минобрнауки по снижению ставки по образовательным кредитам с текущих более чем 8% до 3%, а также увеличить срок погашения таких кредитов.