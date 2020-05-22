Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 12:59
Инфекционисты оценили прогноз по второй волне COVID-19 в России Общество, 13:16 В Пакистане разбился пассажирский авиалайнер Общество, 13:15 Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики Экономика, 13:08 Первое путешествие Кубка Стэнли в Россию. История в фотографиях Спорт, 13:08 Минобрнауки анонсировало выдачу образовательных кредитов на 15 лет Финансы, 13:07 В Госдуме сочли неконституционной идею повысить возраст продажи алкоголя Общество, 13:06 Почему IT-столица мира находится не в России Индустрия 4.0, 13:00  Власти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса Экономика, 12:58 Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 12:55 Что такое бесконтактный винный бар на дереве и как туда попасть Стиль, 12:54 СМИ сообщили о преследовании силовиками группы боевиков в лесах Дагестана Общество, 12:41 Лоськов и Пашинин останутся в тренерском штабе «Локомотива» Спорт, 12:39 Представитель ВОЗ в России объяснила доверие к статистике по COVID-19 Политика, 12:33 Порошенко вызвали на допрос по делу о сокрытии на таможне 43 картин Политика, 12:30
Финансы ,  
0 

Минобрнауки анонсировало выдачу образовательных кредитов на 15 лет

Валерий Фальков
Валерий Фальков (Фото: utmn.ru / Global Look Press)

Образовательный кредит можно будет получить на 15 лет, причем сумма кредита не ограничена. Об этом заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков на телеканале «Россия 24».

Фальков отметил, что среди мер по поддержке студентов в 2020 году можно назвать рекомендацию Министерства образования и науки не повышать стоимость обучения в российских университетах, а также планы по увеличению числа бюджетных мест в вузах. Кроме того, это расширение программы кредитования с государственным участием, указал Фальков.

«То есть, проще говоря, образовательный кредит, только не в той вот старой редакции, позволю себе так сказать, а в новой редакции, когда это половина ставки рефинансирования Центрального банка России и, соответственно, срок 15 лет», — сказал Фальков. По словам министра, при сроке кредита выпускник сам сможет выплатить кредит после того, как закончит вуз и устроится на работу.

Вузам рекомендовали не повышать стоимость обучения в этом году
Общество
<p>Главное здание МГУ</p>

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину проработать предложение Минобрнауки по снижению ставки по образовательным кредитам с текущих более чем 8% до 3%, а также увеличить срок погашения таких кредитов.

Проект государственной поддержки образовательного кредитования Минобрнауки и ПАО «Сбербанк» стартовал 1 августа 2019 года. Сейчас ставка по кредиту составляет 8,71%, а срок погашения — до 10 лет после завершения срока обучения. В рамках кредита студентам предоставляют льготный период на весь срок обучения и дополнительно три месяца, в течение которого заемщик может выплачивать банку только часть процентов.

Теги: образовательные кредиты, Валерий Фальков
Материалы по теме
Путин сообщил об отложенном военном призыве для выпускников школ
Общество
Выпускные в школах и вузах предложили провести онлайн из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter