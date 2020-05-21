Путин предложил увеличить число бюджетных мест в вузах в 2020 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо увеличить число бюджетных мест в вузах уже в 2020 году. Об этом глава государства рассказал на совещании по ситуации в системе образования, трансляцию которого вел телеканал РБК.

Путин отметил, что в послании Федеральному собранию предлагал ежегодно увеличивать количество подобных мест начиная с 2021 года. По его словам, это должно коснуться приоритетных направлений развития экономики, а также социальной сферы, а отдавать бюджетные места нужно преимущественно региональным вузам.

«Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в высших учебных заведениях», — сказал он.

Президент заявил, что сложившаяся ситуация с коронавирусом «не повод пересматривать и задирать» цены за обучение в вузах. Он попросил руководство вузов внимательно и взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого появились проблемы с оплатой образования, и предлагать эффективные механизмы поддержки людей.