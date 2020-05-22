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Власти Китая отказались от постановки цели по росту ВВП из-за вируса

Глава Госсовета КНР Ли Кэцян, выступает с речью на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП)
Глава Госсовета КНР Ли Кэцян, выступает с речью на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) (Фото: Andrea Verdelli / Getty Images)

В 2020 году власти Китая не будут устанавливать целевой ориентир по темпам роста ВВП страны, заявил в ходе открывшейся в пятницу ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) глава Госсовета КНР Ли Кэцян. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Решение отказаться от постановки цели по росту ВВП, которая задается в Китае с 1994 года, Ли Кэцян объяснил последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы не стали устанавливать определенный целевой показатель, в первую очередь, из-за глобальной пандемии и большой неопределенности в экономике и торговле», — говорится в докладе Ли Кэцян о работе правительства. Он также отметил, что страна вынуждена жить в «непредсказуемое» время.

По итогам первого квартала 2020 года ВВП Китая сократился в годовом исчислении на 6,8%, что стало первым его снижением, как минимум, с 1992 года.

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Фото: Zuma / ТАСС

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Китае было зарегистрировано более 84,5 тыс. случаев заражения COVID-19, 4645 человек умерли.

Теги: ВВП, Китай
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