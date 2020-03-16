С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1» со спутником «Глонасс-М»

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Старт с пусковой установки № 4 площадки № 43 состоялся 16 марта, в 21:28 мск.

По данным ведомства, запуск такой ракеты с космодрома Плесецк стал вторым по счету в текущем году. Она пришла на смену ракетам «Союз-У», которые эксплуатировались в период с 1973 по 2012 годы. В общей сложности с космодрома Плесецк было запущено 435 «Союзов-У» и 44 «Союза-2».

Аналогичный запуск «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» с космодрома Плецеск состоялся в феврале 2019 года. Тогда в штатном режиме были проведены предстартовые операции и старт ракет. Также от ракеты-носителя отелился разгонный блок «Фрегат».

20 февраля с космодрома Плесецк была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М». Старт состоялся в 11:24 мск с третьей пусковой установки космодрома. Спустя 10 минут от ракеты отделился вместе со спутником разгонный блок «Фрегат», который вывел «Меридиан» на орбиту в течение нескольких часов.