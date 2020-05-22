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В Москве приостановили работу 32 предприятия после проверок

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице с 1 мая за несоблюдение противоэпидемических мер приостановили работу 32 предприятий. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Москве.

«С 1 мая приостановлена деятельность 32 объектов, в том числе по решению суда приостановлена работа шести объектов», — говорится в сообщении. В 26 случаях применялся временный запрет деятельности. В таком случае предприятия, на которых выявили нарушения, после завершения проверок опечатывались.

В Москве за отсутствие разметки оштрафовали почти сто магазинов
Бизнес
Фото: Артем Житенев / ТАСС

Всего с 1 мая Роспотребнадзор провел 446 проверок соблюдения противоэпидемического режима на объектах города. По итогам всех проверок были обнаружены нарушения. Кроме того, управление провело 3534 мониторинговых мероприятия по контролю соблюдения профилактических мер. Во время них чаще всего нарушения устанавливали на объектах торговли продуктами питания (51%), на транспорте (31%) и на объектах торговли непродовольственными товарами (29%).

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Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Роспотребнадзор отметил, что в некоторых случаях руководство предприятий устраняло противоэпидемические нарушения до завершения проверок, либо в течение одного-двух дней после проверки. Как отмечается в сообщении управления, это доказывает, что требования Роспотребнадзора можно выполнить без серьезной финансовой нагрузки на бизнес.

В начале апреля в столице за три дня оштрафовали 92 предприятия за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Причиной штрафов стало отсутствие специальной разметки, которая во время эпидемии коронавируса должна помогать покупателям сохранять безопасную социальную дистанцию.

Теги: Москва, коронавирус, Роспотребнадзор
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