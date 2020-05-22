В Москве приостановили работу 32 предприятия после проверок

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В столице с 1 мая за несоблюдение противоэпидемических мер приостановили работу 32 предприятий. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора по Москве.

«С 1 мая приостановлена деятельность 32 объектов, в том числе по решению суда приостановлена работа шести объектов», — говорится в сообщении. В 26 случаях применялся временный запрет деятельности. В таком случае предприятия, на которых выявили нарушения, после завершения проверок опечатывались.

Всего с 1 мая Роспотребнадзор провел 446 проверок соблюдения противоэпидемического режима на объектах города. По итогам всех проверок были обнаружены нарушения. Кроме того, управление провело 3534 мониторинговых мероприятия по контролю соблюдения профилактических мер. Во время них чаще всего нарушения устанавливали на объектах торговли продуктами питания (51%), на транспорте (31%) и на объектах торговли непродовольственными товарами (29%).