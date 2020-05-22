При взрыве газового баллона в частном доме в ЕАО погиб мужчина

В Еврейской автономной области утром 22 мая произошел взрыв и пожар в частном доме, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По информации ведомства, инцидент произошел в поселке Приамурский в 5:40 по местному времени (22:40 мск 21 мая). По предварительной версии, в частном жилом доме взорвался баллон с бытовым газом. После взрыва дом загорелся.

Прибывшие на место пожарные расчеты обнаружили, что строение было полностью разрушено. Пожар удалось локализовать и ликвидировать. В 10:16 по местному времени (3:16 мск) при разборе завалов спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Предположительно, он являлся собственником дома.

Вечером 10 мая в поселке Приэтокский в Ставропольском крае произошел взрыв во дворе жилого дома. Недовольный шумом от соседей мужчина кинул гранату, в результате чего пострадали 15 человек.