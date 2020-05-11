СК завел уголовное дело после взрыва гранаты во дворе частного дома

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек после взрыва гранаты, брошенной мужчиной в компанию людей во дворе жилого дома в Ставропольском крае. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.

Инцидент произошел вечером 10 мая в поселке Приэтокский Георгиевского городского округа. Недовольный шумным поведением соседей мужчина бросил через забор гранату, где находились несколько человек. В результате пострадали восемь человек. Троих с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Еще пять человек отказались от госпитализации.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты.

Ранее в пресс-службе краевого главка МВД России РБК сообщили, что в результате взрыва пострадали 11 человек. Инцидент произошел в тот момент, когда компания во дворе дома под навесом отмечала день рождения хозяйки дома. Впоследствии полицейские задержали подозреваемого, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Впоследствии представитель администрации городского округа сообщил ТАСС, что число пострадавших увеличилось до 15 человек. Собеседник агентства пояснил, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще двое находятся в состоянии средней степени тяжести. В основном, они получили ранения нижних конечностей.