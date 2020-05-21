Россия и Китай запустят анимационный проект «Панда и Крош»

Фото: riki-group.ru

Россия и Китай запустят совместный анимационный проект «Панда и Крош». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на продюсера проекта «Смешарики» Юлию Николаеву.

По ее словам, премьера состоится осенью одновременно в Китае и России. В главных ролях будут китайская Панда и голубой кролик Крош из мультсериала «Смешарики». Николаева рассказала, что затем проект выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD», а через полгода новые сезоны появятся на YouTube.

Бренд «Смешарики» (анимационный сериал и полнометражная кинофраншиза) принадлежит группе компаний «Рики». Также группе принадлежат бренды «Фиксики», «Малышарики» и ряд других.

В ноябре 2019 года стало известно, что «Яндекс» вложит средства в перезапуск «Смешариков», получит эксклюзивные права на онлайн-показ нового сезона мультсериала и на использование бренда в своих сервисах и проектах. В «Яндекс» входит «Кинопоиск».