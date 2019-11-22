«Яндекс» вложится в перезапуск «Смешариков»

«Яндекс» вложит средства в перезапуск мультсериала «Смешарики» и выступит его сопродюсером. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Яндекс» и группа компаний «Рики», владеющая брендом «Смешариков», подписали соглашение, согласно которому интернет-компания получит эксклюзивные права на онлайн-показ нового сезона мультсериала, а также на использование бренда в своих проектах и сервисах.

Представители сторон не уточнили сумму сделки. Директор по контенту входящего в «Яндекс» «Кинопоиска» Ольга Филипук отметила, что интернет-компания профинансирует большую часть затрат на создание нового сезона. Он будет состоять из 52 серий и выйдет в 2020–2021 годах. Мультсериал будут показывать на «Кинопоиске» и в «Яндекс.Эфире».

Издание отмечает, что помимо этого «Яндекс» получит права на эксклюзивный показ другого контента группы «Рики», в частности, на новый сезон «Малышариков».