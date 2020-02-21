Создатель «Смешариков» купит выпустившую «Фиксиков» студию

В группе «Рики» заявили, что приобретение «Аэроплана» позволит увеличить производственные мощности и активнее развивать проект «Фиксики». Клиентам смогут предложить пакетные сделки с анимационными брендами

Марк Завадский (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Группа «Рики», создатель мультфильмов «Смешарики», приобретет контрольный пакет акций студии «Аэроплан», выпускающей «Фиксиков», заявил «Ведомостям» глава управляющего комитета «Рики» Марк Завадский и подтвердил представитель «Аэроплана».

По словам Завадского, стороны уже подписали обязывающие документы, сделка будет денежной, ее детали не раскрываются. Глава управляющего комитета «Рики» добавил, что приобретение — часть стратегии группы по консолидации активов. Ранее она выкупила у ВГТРК права на производство мультфильма «Тима и Тома», а также долю в Фонде девелопмента «Рики» у Межгосударственной корпорации развития.

Контрольный пакет «Аэроплана» принадлежит основателю студии Георгию Васильеву. Группа вложилась в нее в 2011 году, выделив $3 млн на производство сериала «Фиксики», основы портфеля «Аэроплана».

По словам Васильева, первое время после того, как «Рики» присоединилась к проекту, половину эпизодов «Фиксиков» делали на студии «Аэроплана» в Москве, а половину — на студии «Рики» в Санкт-Петербурге. Основатель «Рики» Илья Попов заявил изданию, что группа не вмешивалась в операционную деятельность «Аэроплана».

Завадский добавил, что приобретение «Аэроплана» даст «Рики» новые производственные мощности и позволит активнее влиять на проект «Фиксики», развивать его и предоставлять клиентам и партнерам пакетные сделки с анимационными брендами.