Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 63,74 (+0,05) Quote, 20 фев, 13:27
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,01) Quote, 20 фев, 13:27
Минприроды предложило запретить перевалку нефти с судна на судно Бизнес, 09:01 Китай определил сроки начала испытаний вакцины от коронавируса на людях Общество, 08:48 Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия» Бизнес, 08:45 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 21 февраля Общество, 08:20 Эксперты Military Watch назвали преимущества Су-35 перед F-15EX Технологии и медиа, 08:14 Глава А1 сообщил об «анонимке» на беглого банкира Беджамова Финансы, 08:01 СК оценил ущерб от ловивших калугу на Амуре браконьеров в 80 млн руб. Общество, 07:54 Как компании борются с детским ожирением. Дайджест иностранных СМИ Pro, 07:50 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:46 Создатель «Смешариков» купит выпустившую «Фиксиков» студию Бизнес, 07:33 Бизнес нашел в законопроекте Минсвязи дискриминацию российских компаний Технологии и медиа, 07:32 Овечкин забил 699-ю шайбу и не спас «Вашингтон» от поражения Спорт, 07:05 Эксперты перечислили страхи россиян в случае ухода Путина Политика, 07:00 МИД России назвал спланированным вбросом обвинения Грузии в кибератаках Политика, 06:52
Бизнес ,  
0 

Создатель «Смешариков» купит выпустившую «Фиксиков» студию

В группе «Рики» заявили, что приобретение «Аэроплана» позволит увеличить производственные мощности и активнее развивать проект «Фиксики». Клиентам смогут предложить пакетные сделки с анимационными брендами
Марк Завадский (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Группа «Рики», создатель мультфильмов «Смешарики», приобретет контрольный пакет акций студии «Аэроплан», выпускающей «Фиксиков», заявил «Ведомостям» глава управляющего комитета «Рики» Марк Завадский и подтвердил представитель «Аэроплана».

По словам Завадского, стороны уже подписали обязывающие документы, сделка будет денежной, ее детали не раскрываются. Глава управляющего комитета «Рики» добавил, что приобретение — часть стратегии группы по консолидации активов. Ранее она выкупила у ВГТРК права на производство мультфильма «Тима и Тома», а также долю в Фонде девелопмента «Рики» у Межгосударственной корпорации развития.

Контрольный пакет «Аэроплана» принадлежит основателю студии Георгию Васильеву. Группа вложилась в нее в 2011 году, выделив $3 млн на производство сериала «Фиксики», основы портфеля «Аэроплана».

По словам Васильева, первое время после того, как «Рики» присоединилась к проекту, половину эпизодов «Фиксиков» делали на студии «Аэроплана» в Москве, а половину — на студии «Рики» в Санкт-Петербурге. Основатель «Рики» Илья Попов заявил изданию, что группа не вмешивалась в операционную деятельность «Аэроплана».

Завадский добавил, что приобретение «Аэроплана» даст «Рики» новые производственные мощности и позволит активнее влиять на проект «Фиксики», развивать его и предоставлять клиентам и партнерам пакетные сделки с анимационными брендами.

«Мне интересны проекты на стадии развития, когда бизнес работает как часы, я выхожу и начинаю что-то новое», — сказал Васильев. Он добавил, что с анимацией «даже задержался». Васильев — создатель первой в России фьючерсной биржи, инвесткомпании «Росико», был одним из основателей «ВымпелКома» и сопродюсером мюзикла «Норд-ост».

Теперь бизнесмен планирует заняться проектом по поляризации науки («Всенаука»), сохранив при этом должность креативного продюсера «Аэроплана».

Главный проект «Рики» — «Смешарики», один из самых популярных мультфильмов в России. Помимо этого группа продает лицензии других производителей, издает игры и книги, создает детский контент для YouTube. «Рики» не раскрывает финансовых показателей. Чистая прибыль «Аэроплана» за 2018 год составила 40,8 млн руб., выручка — 206 млн руб. следует из базы СПАРК. Васильев заявил «Ведомостям», что эти суммы не учитывают показателей всей группы.

Автор: Константин Нагаев
Теги: мультфильмы
Материалы по теме
«Яндекс» вложится в перезапуск «Смешариков»
Бизнес
Фонд кино потребовал от производителя «Смешариков» 82 млн руб. через суд
Бизнес
Исполняющим обязанности главы «Союзмультфильма» стал соавтор «Фиксиков»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter