Из Греции самолетом авиакомпании Aegean вернулись более 100 россиян

Фото: Angelos Tzortzinis / dpa Picture Alliance / ТАСС

Из Греции вторым вывозным рейсом на родину вернулись 106 россиян, заблокированных за границей из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом РБК сообщили в греческом посольстве в Москве.

«Сегодня днем [21 мая] вывозным рейсом, который выполнила греческая авиакомпания Aegean, 106 российских граждан были доставлены в московский аэропорт Шереметьево», — отметили в греческом диппредставительстве.

Позднее этим же рейсом вылетели обратно 170 греческих граждан. Полет состоялся по инициативе Афин, за его организацию отвечало греческое посольство в Москве при взаимодействии с МИД России.

Первый вывозной рейс из Греции состоялся 27 апреля, когда в Россию доставили 84 гражданина.

Россия с 27 марта приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж в связи с распространением COVID-19. Исключение составляют вывозные рейсы, которые доставляют россиян на родину, и специальные полеты по распоряжению правительства страны.