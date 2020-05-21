Путин объявил о выдаче школьных аттестатов независимо от сдачи ЕГЭ

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Аттестаты об окончании школы получат все выпускники 11-х классов вне зависимости от того, будут они сдавать ЕГЭ или нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов», — отметил глава государства. Он добавил, что это решение — исключение, и оно носит временный характер.

ЕГЭ нужно будет сдавать тем выпускникам, которые собираются продолжить образование в вузе. Ранее об этом сообщали в Минпросвещения. «Подать документы по результатам ЕГЭ можно в несколько вузов, причем без личного присутствия», — пояснил президент.

Глава государства рассказал, что зачисление в вузы будет проходить в августе. Те выпускники, которые по весомым причинам не смогут сдать ЕГЭ в июне, получат право сдавать экзамен в августе на оставшиеся места в вузах. Путин отметил, что таким образом они смогут начать учиться в сентябре, не теряя год.