Медик сообщила правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу

Делать тест на антитела к коронавирусу лучше всего утром и натощак. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказала руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова.

По ее словам, в результате сдачи крови медики выявляют антитела, которые вырабатываются в ответ на присутствие в организме COVID-19.

«Приехать в лабораторию лучше утром, натощак, у вас возьмут кровь и скажут, когда будут готовы анализы», — сообщила Панкратова, добавив, что результаты теста чаще всего готовы уже через два-три дня.

Медик отметила, что если у человека есть признаки ОРВИ, то сделать тест на антитела лучше в поликлинике. При отсутствии симптомов болезни это можно сделать в частной клинике.