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Пандемия коронавируса ,  
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Медик сообщила правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу

Делать тест на антитела к коронавирусу лучше всего утром и натощак. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказала руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова.

По ее словам, в результате сдачи крови медики выявляют антитела, которые вырабатываются в ответ на присутствие в организме COVID-19.

«Приехать в лабораторию лучше утром, натощак, у вас возьмут кровь и скажут, когда будут готовы анализы», — сообщила Панкратова, добавив, что результаты теста чаще всего готовы уже через два-три дня.

В «Инвитро» назвали дату запуска тестирований на антитела к коронавирусу
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Медик отметила, что если у человека есть признаки ОРВИ, то сделать тест на антитела лучше в поликлинике. При отсутствии симптомов болезни это можно сделать в частной клинике.

Ранее в «Инвитро» сообщили, что с 18 мая в некоторых регионах России стартует платное исследование на антитела к коронавирусу. Его смогут пройти жители Москвы, Московской области, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Челябинска и Самары.

Стоимость теста составит 950 руб. без учета взятия биоматериала. Лаборатории намерены проводить по 500 тыс. исследований в месяц.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, тест, антитела
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