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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко допустил еще месяц «барахтанья» с коронавирусом в Белоруссии

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

Белоруссии придется еще месяц «барахтаться» с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с министром здравоохранения.

«Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что Минск и Витебск, которые первые столкнулись с проблемой, вышли на плато, и заболеваемость в двух городах идет на спад.

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Он также высоко оценил работу врачей и белорусского Минздрава и пожелал им выдержать этот период. Глава государства заключил, что в стране избрали верную стратегию приоритетно лечить пневмонию, независимо от вызвавших ее причин.

Ранее замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что в последнее время страна вышла на плато по заражению коронавирусом. Так, среднем ежедневное число положительных тестов на COVID-19 составляет 8,7−9,7% от общего количества проведенных исследований.

По данным Минздрава Белорусcии, в стране зарегистрировали 33 371 случай COVID-19, 12 057 человек выздоровели, 185 пациентов умерли.
 

Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, коронавирус
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