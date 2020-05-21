Лукашенко допустил еще месяц «барахтанья» с коронавирусом в Белоруссии

Фото: Сергей Гриц / AP

Белоруссии придется еще месяц «барахтаться» с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с министром здравоохранения.

«Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что Минск и Витебск, которые первые столкнулись с проблемой, вышли на плато, и заболеваемость в двух городах идет на спад.

Он также высоко оценил работу врачей и белорусского Минздрава и пожелал им выдержать этот период. Глава государства заключил, что в стране избрали верную стратегию приоритетно лечить пневмонию, независимо от вызвавших ее причин.