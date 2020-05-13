Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 73,43 (-0,44) Quote, 12 мая, 13:38
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 79,44 (-0,56) Quote, 12 мая, 13:38
СМИ связали покупателя сигарного бизнеса с игорным комплексом в России Бизнес, 01:09 S7 стала лидером по числу перевезенных пассажиров в апреле Бизнес, 00:55 Лукашенко заявил о двукратном снижении числа пневмоний после парада 9 мая Общество, 00:51 Власти Петербурга выдадут части жителей деньги на покупку масок Общество, 00:35 NASA договорилось с «Роскосмосом» о покупке места на «Союзе» Технологии и медиа, 00:15 В Иране разработали выявляющий коронавирус за 30 секунд экспресс-тест Общество, 00:12 Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19 Общество, 00:00 Власти НАО и Архангельской области объявят об объединении регионов Политика, 12 мая, 23:37 ВЦИОМ выяснил отношение россиян ко Дню Победы Общество, 12 мая, 23:31 В Ростовской области ослабят карантинные меры Общество, 12 мая, 23:03 Представитель Эрдогана передал Пескову пожелание на русском Политика, 12 мая, 22:40 Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей Общество, 12 мая, 22:24 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 12 мая Общество, 12 мая, 22:14 В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом Общество, 12 мая, 22:08
Пандемия коронавируса ,  
0 

Лукашенко заявил о двукратном снижении числа пневмоний после парада 9 мая

После парада Победы в Минске уровень заболеваемости пневмонией упал вдвое. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о мерах социальной поддержки, трансляцию которого вел телеканал «ОНТ».

Лукашенко заявил, что борьба с коронавирусом в стране пошла не по методу самоизоляции, а способом лечения заболевших в очагах распространения инфекции.

«Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что когда люди находятся на воздухе, это не хуже, чем если они будут где-то запертыми. Ну и что мы получили? В Минске вчера в два раза снизилось число пневмоний», — заявил президент.

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Политика
Александр Лукашенко <div id="gtx-anchor" style="position: absolute; visibility: hidden; left: 196px; top: 23px; width: 163.594px; height: 20px;"></div> <div aria-describedby="bubble-2" class="jfk-bubble gtx-bubble" role="alertdialog" style="visibility: visible; left: -126px; top: 53px; opacity: 1;"> <div class="jfk-bubble-content-id" id="bubble-2"> <div id="gtx-host" style="min-width: 200px; max-width: 400px;"></div> </div> <div aria-label="Close" class="jfk-bubble-closebtn-id jfk-bubble-closebtn" role="button" tabindex="0"></div> <div class="jfk-bubble-arrow-id jfk-bubble-arrow jfk-bubble-arrowup" style="left: 258px;"> <div class="jfk-bubble-arrowimplbefore"></div> <div class="jfk-bubble-arrowimplafter"></div> </div> </div>

Лукашенко также отметил, что те методы, которыми Белоруссия борется с вирусом, переняли страны Запада и Россия. По его словам, отсутствие самоизоляции и работа людей, лучше спасают от болезни, чем жесткие ограничения.

«Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей», — сказал Лукашенко, добавив, что и Россия «открыла строительный комплекс, промышленные предприятия».

На фоне пандемии коронавируса в мире Лукашенко отказался закрывать границы, вводить жесткие карантинные меры, закрывать предприятия. Президент Белоруссии неоднократно критиковал методы других стран по борьбе с COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Александр Лукашенко, парад, коронавирус
Материалы по теме
Лукашенко посоветовал белорусам пережить эпидемию на нелюбимой работе
Политика
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Политика
Лукашенко ответил противникам проведения парада Победы на фоне пандемии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter