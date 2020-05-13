Лукашенко заявил о двукратном снижении числа пневмоний после парада 9 мая

После парада Победы в Минске уровень заболеваемости пневмонией упал вдвое. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о мерах социальной поддержки, трансляцию которого вел телеканал «ОНТ».

Лукашенко заявил, что борьба с коронавирусом в стране пошла не по методу самоизоляции, а способом лечения заболевших в очагах распространения инфекции.

«Скажу по поводу парада. Абсолютно был убежден, что когда люди находятся на воздухе, это не хуже, чем если они будут где-то запертыми. Ну и что мы получили? В Минске вчера в два раза снизилось число пневмоний», — заявил президент.

Лукашенко также отметил, что те методы, которыми Белоруссия борется с вирусом, переняли страны Запада и Россия. По его словам, отсутствие самоизоляции и работа людей, лучше спасают от болезни, чем жесткие ограничения.

«Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей», — сказал Лукашенко, добавив, что и Россия «открыла строительный комплекс, промышленные предприятия».

На фоне пандемии коронавируса в мире Лукашенко отказался закрывать границы, вводить жесткие карантинные меры, закрывать предприятия. Президент Белоруссии неоднократно критиковал методы других стран по борьбе с COVID-19.