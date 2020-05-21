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Юристы оценили инициативу об ответственности кафе и строек за шум ночью

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Ответственность для физических и юридических лиц за нарушение тишины в ночное время войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях. Такое мнение высказала в разговоре с РБК партнер адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры» Анжелика Решетникова.

Ранее в Совете Федерации предложили установить в новом КоАП ответственность для граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение тишины в ночное время. По словам сенатора Ирины Рукавишниковой, такая норма, в том числе, позволит привлекать к ответственности рестораны за громкую музыку и стройки — за шумные работы в ночью. Решетникова напомнила, что в Москве на региональном уровне уже действует закон, который предусматривает ответственность за нарушение тишины как физических, так и юридических лиц.

В Совфеде предложили ввести ответственность кафе и строек за шум ночью
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Рестораны Москвы прекрасно справляются с данными нормами, полагаю и регионы тоже ее осилят, так как концентрация таких заведений в столице намного выше. Привлекать к ответственности будут полицейские путем составления протокола об административных правонарушениях», — сообщила она РБК.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский также считает, что предложения могут быть приняты. По его словам, с появлением такой ответственности закроется пробел в административном законодательстве.

Он объяснил, что сейчас административная ответственность возможна только за нарушения тишины в жилых зданиях, общественных помещениях и в транспорте (ст. 6.4 КоАП). То есть соседние отдельно стоящие нежилые и необщественные помещения под эти нормы не попадают. «Стоит признать, что эта сфера не затронута», — подчеркнул Старинский.

Он отметил, что эта инициатива защищает права граждан, но в то же время призвал мудро подходить к этому вопросу, чтобы не нарушить права предпринимателей, особенно в условиях выхода из эпидемии коронавируса. «То есть дать им возможность зарабатывать, а не добивать их окончательно», — сказал он.

В Москве ограничат время шумного ремонта в домах в период самоизоляции
Общество
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Старинский отметил, что для соблюдения законодательства барам и ресторанам достаточно будет выполнять положенные санитарные нормы по уровню громкости.

В то же время, по его мнению, нужно отдельно проработать вопрос со стройками в регионах и уделить особое внимание территориям с суровым климатом.

«Есть регионы, где можно строить круглый год. Допустим, Сочи, там тепло. А есть регионы, где строительный цикл составляет всего три-четыре месяца, например, Сибирь. Чтобы вовремя сдать объект и выдержать цикл, когда можно строить, когда не холодно, строителям надо очень быстро за три-четыре месяца возвести коробку и уходить уже во внутренние работы. Вот как им поступать?» — сказал Старинский. По его словам, без работы в ночное время в таких условиях стройку завершить не получится. В таком случае зимой незавершенный объект начнет разрушаться из-за осадков.
 

Теги: шум, КоАП, Совет Федерации, новости РБК
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