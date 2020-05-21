Юристы оценили инициативу об ответственности кафе и строек за шум ночью

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Ответственность для физических и юридических лиц за нарушение тишины в ночное время войдет в новый Кодекс об административных правонарушениях. Такое мнение высказала в разговоре с РБК партнер адвокатского бюро «Бишенов и Партнеры» Анжелика Решетникова.

Ранее в Совете Федерации предложили установить в новом КоАП ответственность для граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение тишины в ночное время. По словам сенатора Ирины Рукавишниковой, такая норма, в том числе, позволит привлекать к ответственности рестораны за громкую музыку и стройки — за шумные работы в ночью. Решетникова напомнила, что в Москве на региональном уровне уже действует закон, который предусматривает ответственность за нарушение тишины как физических, так и юридических лиц.

«Рестораны Москвы прекрасно справляются с данными нормами, полагаю и регионы тоже ее осилят, так как концентрация таких заведений в столице намного выше. Привлекать к ответственности будут полицейские путем составления протокола об административных правонарушениях», — сообщила она РБК.

Председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский также считает, что предложения могут быть приняты. По его словам, с появлением такой ответственности закроется пробел в административном законодательстве.