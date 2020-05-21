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В Донбассе погиб комбат украинского батальона «Луганск-1»

Сергей Губанов
Сергей Губанов (Фото: lg.npu.gov.ua)

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов погиб при выполнении задания в Луганской области Украины, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел страны.

«Вчера, 20 мая, на Луганщине погиб комбат Сергей Губанов. Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» получили осколочные ранения», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве добавили, что сейчас раненым бойцам оказывают медицинскую помощь.

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По данным МВД, инцидент произошел 20 мая около 21:30 (совпадает с московским) в районе поселка Трехизбенка.

Как сообщил глава ведомства Арсен Аваков в Twitter, на пути боевой патрульной группы взорвалась мина.

Накануне руководство самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявило, что за прошедшие сутки украинская сторона четыре раза нарушила режим прекращения огня. В результате три дома получили повреждения. Силы Народной милиции ЛНР привели в полную боевую готовность. В Луганске этот шаг объяснили «вооруженными провокациями» со стороны Украины.

Теги: Луганская область, Луганская народная республика, Донбасс
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