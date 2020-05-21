В Совфеде предложили оплачивать вынужденные выходные исходя из зарплаты

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Оплачивать сотрудникам выходные дни в случае введения режима повышенной готовности или иной форс-мажорной ситуации следует исходя из их заработной платы, а не оклада. Такое предложение представила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, передает ТАСС.

«Предлагается закрепить в Трудовом кодексе Российской Федерации положения о том, что оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится исходя из заработной платы работника», — говорится в тексте предложений сенатора.

По словам Рукавишниковой, сейчас по Трудовому кодексу оплата труда в выходной и нерабочий праздничный день рассчитывается исходя из установленного в трудовом договоре должностного оклада или тарифной ставки. Это часто бывает ниже стоимости обычного рабочего дня, рассчитываемой от заработной платы работника, так как зарплата складывается из оклада, надбавок, премий и других выплат.