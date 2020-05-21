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В Совфеде предложили оплачивать вынужденные выходные исходя из зарплаты

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Оплачивать сотрудникам выходные дни в случае введения режима повышенной готовности или иной форс-мажорной ситуации следует исходя из их заработной платы, а не оклада. Такое предложение представила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, передает ТАСС.

«Предлагается закрепить в Трудовом кодексе Российской Федерации положения о том, что оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится исходя из заработной платы работника», — говорится в тексте предложений сенатора.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

По словам Рукавишниковой, сейчас по Трудовому кодексу оплата труда в выходной и нерабочий праздничный день рассчитывается исходя из установленного в трудовом договоре должностного оклада или тарифной ставки. Это часто бывает ниже стоимости обычного рабочего дня, рассчитываемой от заработной платы работника, так как зарплата складывается из оклада, надбавок, премий и других выплат.

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Рукавишникова добавила, что необходимость этого предложения возникла в связи с эпидемией коронавируса, когда из-за объявления рабочих дней выходными многие работодатели стали выплачивать сотрудникам минимальные суммы из расчета только оклада. «Было бы неплохо на такие случаи предусмотреть, что зарплата выплачивается исходя хотя бы из среднего заработка», — отметила она.

Из-за эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин объявлял нерабочими дни с 30 марта по 11 мая. Такой режим предполагал сохранение за сотрудниками заработной платы.

Теги: выходные, режим ЧС, Совет Федерации
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