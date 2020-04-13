Вирусолог объяснил необходимость постепенной отмены ограничительных мер

После отмены режима самоизоляции не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни, заявил доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. Его словам передает НСН.

«Снятие эпидемии может не быть резким и полным. Какие-то «хвосты» останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий», — рассказал Альштейн.

По его словам, решение об отмене ограничительных мер принимается исходя из медико-биологической, экономической и политической ситуации. «Если пойдет хорошо, противоэпидемические мероприятия 30 апреля могут и отменить, плохо — продлят», — добавил он.

Также Альштейн объяснил, почему при расчете даты снятия ограничений учитывались 14-дневные периоды. По его словам, две недели — это расширенный срок инкубационного периода коронавируса (средний длится 5-6 дней). Поэтому через два этих срока можно будет оценить эффективность ограничительных мер.