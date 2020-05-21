Доктор Мясников развеял миф о двух сторонах медицинских масок

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом назвал «бредом» информацию о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей. Соответствующая видеозапись размещена на YouTube-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России.

«Новая фишка от теоретиков заговора или просто от фантазеров-психов — якобы, если Вы больны, маску нужно носить белой стороной к лицу, а если хотите защитить себя, наоборот, наружу. Конечно, это бред», — сказал Мясников.

По его словам, маску можно носить любой стороной. Главное, чтобы фиксатор плотно прилегал к носу, отметил врач. Мясников отметил, что микробы будут одинаково скапливаться как на синей, так и на белой поверхности.

«Это подтвердили и в МЧС России», — добавил эксперт.

Ранее доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», специалист по биологической защите Георгий Фролов заявил, что использованные медицинские маски представляют для человека опасность и требуют дезинфекции, в том числе перед утилизацией.