Эксперт назвал три способа правильной дезинфекции медицинских масок

Использованные медицинские маски представляют для человека опасность и требуют дезинфекции, в том числе перед утилизацией. Об этом сообщил агентству городских новостей «Москва» доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», специалист по биологической защите Георгий Фролов.

По его словам, дезинфицировать маски можно тремя способами. В частности, перед тем, как выбрасывать использованную маску, ее следует замочить на пять минут в водном мыльном растворе с перекисью водорода. Для приготовления водного раствора рекомендуется использовать хозяйственное мыло или антибактериальное мыло, а также перекись водорода (3%) в соотношении 10 к 1. После замачивания маску следует промыть в воде и высушить в естественных условиях.

По словам Фролова, маски также можно дезинфицировать при помощи спиртового аэрозоля с антисептиком. В частности, необходимо обрабатывать как внутреннюю, так и внешнюю сторону маски. «Критерием является полное смачивание поверхности», — добавил эксперт.

Третий способ подразумевает обработку наружной и внутренней стороны масок специальным спиртовым аэрозолем с наночастицами меди. Эксперт отметил, что в данном случае достигается длительный антивирусный эффект на поверхности маски.

Специалист пояснил, что главная опасность заключается в возможном контакте открытых участков тела человека с зараженной внешней поверхностью защитной маски. Из-за того, что этот контакт может быть случайным, в первую очередь необходимо продезинфицировать на теле человека те участки, которые контактировали с зараженной поверхностью.

«Дезинфекция кожных покровов проводится антибактериальными салфетками или путем смыва водным раствором, содержащим поверхностно-активные вещества», — отметил эксперт.

Он также указал на необходимость внимательно следить за состоянием маски, а в случае повреждения менять ее.

Ранее об опасности медицинских масок больных коронавирусом людей заявил исполнительный директор общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. В частности, он отметил, что выброшенные в мусорное ведро маски представляют опасность для сотрудников коммунальных служб и рабочих пунктов сортировки мусора.