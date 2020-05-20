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В армии Хафтара объявили об отводе войск от Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара отведет свои войска на 2-3 км от линии фронта в Триполи, чтобы позволить жителям свободно передвигаться во время празднования мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Об этом сообщил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает Reuters.

По словам Ахмеда аль-Мисмари, отвод вооруженных сил начнется 20 мая в 12:00 по местному времени (13:00 мск). Представитель ЛНА призвал Правительство национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Фаиза Сарраджа также отвести войска.

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В конце апреля в Ахмед аль-Мисмари заявил, что ЛНА прекращает боевые действия в стране во время священного для мусульман месяца Рамадан. При этом он отметил, что армия оставляет за собой право незамедлительно отвечать на любые нарушения условий перемирия.

Однако боевые действия в Ливии продолжились. Так, 7 мая власти Италии и Турции сообщили об обстреле «зеленой зоны» в Триполи. Италия возложила ответственность за произошедшее на формирования Хафтара, хотя ЛНА опровергала свою причастность к обстрелам жилых районов города. 10 мая в Анкаре сообщили, что силы Хафтара усилила атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в результате чего пострадало турецкое посольство в Триполи.

Теги: Халифа Хафтар, Ливия, мусульмане
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