МЧС предупредило о мокром снеге в Москве и области

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за неблагоприятной погоды в Москве и области. С 23.00 часов 20 мая и до конца дня 21 мая в столичном регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что 21 мая может стать самым холодным днем мая в Москве. Ночью температура воздуха понизится до +1…+6°С, и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в снег.

В частности, Тишковец отметил, что снег с наибольшей вероятностью ожидается в северных, северо-восточных, восточных и северо-западных районах Подмосковья. Также по словам синоптика, прогнозируется аномальное количество осадков.

В Подмосковье вновь включили отопление в жилых домах и на социальных объектах.