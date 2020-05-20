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Синоптики пообещали москвичам «самый холодный день мая» и мокрый снег

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Четверг, 21 мая, может стать самым холодным днем мая в Москве, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в столице пройдет мокрый снег.

По его словам, уже ночью температура воздуха понизится до +1…+6°С, и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в снег. В частности, Тишковец отметил, что снег с наибольшей вероятностью ожидается в северных, северо-восточных, восточных и северо-западных районах Подмосковья.

Кроме того, синоптик прогнозирует аномальное количество осадков. «Местами может выпасть до 23–28 мм, а это половина месячной нормы», — пояснил он.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Тишковец добавил, что днем температура воздуха в Москве не будет превышать +8...+10°С. Такие температурные показатели соответствуют первой декаде апреля, уточнил он.

В то же время синоптик пообещал, что с начала следующей недели в столицу вновь вернется тепло, под влиянием солнечного и сухого антициклона воздух будет прогреваться до +20...+25°С.

Ранее Гидрометцентр предупредил о прохладной пасмурной погоде в Москве, с сильными порывами ветра. По данным столичного комплекса городского хозяйства, в течение последних суток в столице шквалистый ветер повалил 33 дерева.

Теги: новости РБК, погода, снег
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