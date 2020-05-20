СК возбудил дело после обрушения лестницы в доме в Саратовской области

Фото: МЧС России

Следователи завели уголовное дело из-за обрушения лестницы в жилом доме в Энгельсе.Об этом сообщает управление СК по Саратовской области. Дело возбудили по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).

По данным следствия, в жилом доме в Летном городке в Энгельсе обрушилась лестница со второго по четвертый этажи, из-за обрушения пострадала 36-летняя женщина, ее доставили в больницу.

Дом, где обрушилась лестница, был построен в 1959 году, в нем находится 32 квартиры, сообщили в ведомстве. Сейчас всех жильцов дома эвакуировали, местные власти решают вопрос об их временном размещении.

Следователи продолжают расследование, в частности, проверяются сведения о признании его аварийным и подлежащим расселению, говорится в сообщении.



Обрушение в доме в Энгельсе произошло утром 20 мая. В МЧС сообщали, что пострадавшая женщина находится в сознании, ее передали врачам. Угрозы дальнейшего обрушения нет, отметили в ведомстве.