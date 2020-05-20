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Пандемия коронавируса ,  
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В Ростовской области выявили очаг COVID в психоневрологическом интернате

Сальский психоневрологический интернат
Сальский психоневрологический интернат (Фото: spnisalsk.wixsite.com)

В психоневрологическом интернате города Сальска Ростовской области обнаружен крупный очаг распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев, передает РБК Ростов-на Дону.

По его словам, болезнь продолжают выявлять среди медперсонала и пациентов диспансера. «На сегодняшний день у нас выявлено 39 случаев заболевания, из них 23 у персонала, 16 — у получателей услуг», — сказал Ковалев.

Глава ростовского управления Роспотребнадзора отметил, что у 90% заболевших в диспансере коронавирусная инфекция протекает без симптомов.

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Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, 163 сотрудника и 750 воспитанников интерната в Сальске помещены на временную изоляцию.

С 15 мая власти Ростовской области начали поэтапно снимать ограничительные меры, принятые для борьбы с коронавирусной инфекцией. В частности, в регионе возобновили работу МФЦ, открылись непродовольственные ярмарки.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На этой неделе в регионе должны были заработать предприятия бытовых услуг, парикмахерские, автосалоны, обособленно стоящие непродовольственные магазины.

По данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией, в Ростовской области к 20 мая выявлено 2784 человека с COVID-19. 989 пациентов выздоровели, 33 человека умерли.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Ростовская область, психоневрологический интернат
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