В Ростовской области выявили очаг COVID в психоневрологическом интернате

Сальский психоневрологический интернат (Фото: spnisalsk.wixsite.com)

В психоневрологическом интернате города Сальска Ростовской области обнаружен крупный очаг распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев, передает РБК Ростов-на Дону.

По его словам, болезнь продолжают выявлять среди медперсонала и пациентов диспансера. «На сегодняшний день у нас выявлено 39 случаев заболевания, из них 23 у персонала, 16 — у получателей услуг», — сказал Ковалев.

Глава ростовского управления Роспотребнадзора отметил, что у 90% заболевших в диспансере коронавирусная инфекция протекает без симптомов.

По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, 163 сотрудника и 750 воспитанников интерната в Сальске помещены на временную изоляцию.