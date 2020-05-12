В Ростовской области ослабят карантинные меры

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Власти Ростовской области с 15 мая начнут поэтапно снимать ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил глава региона Василий Голубев, сообщает «РБК Ростов».

С пятницы в полном объеме возобновят работу МФЦ — они начнут принимать граждан по предварительной записи — а также центры занятости. Откроются ярмарки продовольственных товаров.

Со следующей недели Голубев анонсировал возобновление работы автосалонов, магазинов непродовольственных товаров (кроме расположенных в торговых центрах), парикмахерских, химчисток и других предприятий бытовых услуг. Под запретом остаются фитнес-центры, бани, солярии, заведения досуга и общепита.

С 18 мая жителям разрешат прогулки на свежем воздухе и занятия физкультурой группами не более двух лиц.