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Пандемия коронавируса ,  
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В Ростовской области ослабят карантинные меры

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Власти Ростовской области с 15 мая начнут поэтапно снимать ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил глава региона Василий Голубев, сообщает «РБК Ростов».

С пятницы в полном объеме возобновят работу МФЦ — они начнут принимать граждан по предварительной записи — а также центры занятости. Откроются ярмарки продовольственных товаров.

Со следующей недели Голубев анонсировал возобновление работы автосалонов, магазинов непродовольственных товаров (кроме расположенных в торговых центрах), парикмахерских, химчисток и других предприятий бытовых услуг. Под запретом остаются фитнес-центры, бани, солярии, заведения досуга и общепита.

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<p>Радий Хабиров на совещании&nbsp;в формате видеоконференции с главами муниципалитетов</p>

С 18 мая жителям разрешат прогулки на свежем воздухе и занятия физкультурой группами не более двух лиц.

Ранее 11 мая режим самоизоляции отменили в Башкирии. Глава республики Радий Хабиров заявил, что власти разрешают свободное передвижение, откроют все парки и скверы, непродовольственные магазины.

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При этом специальные ограничения установили для школьников и пожилых людей — им разрешается находиться на улице строго в дневные часы.

Частично смягчили карантинные меры в Татарстане: с 12 мая там отменили пропускной режим, сняли блокпосты с выездов из городов, открыли предприятия сферы услуги и торговли непродовольственными товарами с площадью до 400 кв. м. При этом посещать все эти организации можно только при соблюдении масочного режима.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Ростовская область, карантин
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