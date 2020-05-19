СМИ сообщили об обнаружении черных ящиков на месте жесткой посадки Ми-8

Поисковая группа нашла два черных ящика на месте жесткой посадки вертолета Ми-8 М в Подмосковье, при которой погиб экипаж машины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собеседника в экстренных службах.

«Обнаружены оба «черных ящика» — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что оба прибора находятся в удовлетворительном состоянии.

19 мая военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в 20 км от города Клина в Московской области. Экипаж погиб. Как сообщает «РИА Новости», он состоял из трех человек.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность. В Минобороны сообщили, что учебно-тренировочный полет выполнялся без боекомплекта.